Игнорирующий допросы ГБР Порошенко провел вечер в кинотеатре

/ Фото: Twitter/Петр Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко 21 января провел вечер в кинотеатре на просмотре фильма отечественного кинематографа Пекельна хоругва.

"Замечательный вечер вместе с Мариной и нашими героями-военными за просмотром Пекельной хоругви — прекрасного украинского кино режиссера Михаила Кострова по мотивам произведения Сашка Лирника. Мой совет всем, кто любит Украину: посмотрите это кино!" – написал Порошенко в Twitter.

Чудовий вечір разом з Мариною і нашими героями-військовими за переглядом "Пекельної хоругви" – прекрасного українського кіно режисера Михайла Кострова за мотивами твору Сашка Лірника.



Моя порада усім, хто любить Україну: подивіться це кіно! pic.twitter.com/TbJzvp4ovf — Петро Порошенко (@poroshenko) January 21, 2020

Однако несколькими часами ранее начальник отделения центрального аппарата ГБР Олег Корецкий заявил, что Порошенко может быть доставлен на допрос в Госбюро расследований в принудительном порядке.

"Сегодня не явился (на допрос в качестве свидетеля) без уважительных причин… он без уважительных причин, не сообщая о любых причинах, не явился сегодня на допрос. Соответственно, следователями в настоящее время готовятся материалы для выполнения принудительного привода Порошенко", - отметил Корецкий.

Напомним, адвокат Порошенко Игорь Головань заявил о том, что экс-президент не пришел на допрос из-за того, что у него на эту дату якобы не было официальной повестки.

Ранее сообщалось о том, что Порошенко не пришел на допрос в Главную военную прокуратуру Генеральной прокуратуры.