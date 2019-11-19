Порошенко снова прогулял допрос в военной прокуратуре

Петр Порошенко / Pivden.info

Во вторник, 19 ноября, экс-президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Главную военную прокуратуру Генеральной прокуратуры.

Как передает УНИАН, допрос был запланирован на 10 утра и должен был касаться свидетельств по делу об Иловайской трагедии.

Отмечается, что в военную прокуратуру также не пришли адвокаты Порошенко, причем экс-президента уже вызывали на допрос по этому делу 15 ноября, однако тогда он также не пришел.

В сообщении подчеркивается, что Главной военной прокуратурой ГПУ осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту планирования, подготовки, решения и ведения представителями власти РФ агрессивной войны против Украины с целью изменения границ ее территории и государственной границы, а также совершения других преступлений, приведших к гибели людей, временной оккупации части территории Украины и другим тяжелым последствиям.

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Напомним, ранее сообщалось, что относительно экс-президента Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц завели больше десятка уголовных дел, которые ведет Государственною бюро расследований.