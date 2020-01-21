Порошенко снова прогулял допрос в ГБР: его адвокат нашел "отмазку"

Петр Порошенко не пришел в ГБР на допрос / Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований.

Допрос должен был состояться во вторник, 21 января, в 10.30 в офисе ГБР.

Порошенко был вызван в качестве свидетеля в уголовном производстве № 62019000000001732 от 12 ноября 2019 года.

Как заявил адвокат Порошенко Игорь Головань, экс-президент не пришел на допрос из-за того, что у него на эту дату не было официальной повестки.

"Вы обратите внимание, что на сайте ГБР есть повестки только на 24 января. Сообщение есть о 21 января. Но повестка – документ – есть только на 24-е. Сегодня Порошенко не пришел, потому что не было вызова. Но вчера он сам пришел, чтобы получить повестки, и чтобы все было по закону. Получил повестку на 24 января и придет свидетельствовать 24 января", - добавил Головань в комментарии Украинской правде.

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Головань добавил, что повестка о вызове на допрос может направляться не менее чем за 3 дня до допроса. Поэтому 20 января Порошенко никак не могли вручить вызов на 21 января.

Напомним, ранее в ГБР расставили точки над "і" по поводу допросов Порошенко.