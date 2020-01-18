У Порошенко отреагировали на вызов на допросы в ГБР

После вызова Петра Порошенко на допрос в ГБР, его партия обвинила в слежке Бюро и Офис президента / УНИАН

В партии бывшего президента, нардепа Петра Порошенко Европейская солидарность отреагировали на вызов экс-лидера страны на допросы в Государственное бюро расследований - обвинили ГБР и Офис президента Владимира Зеленского в незаконной слежке.

Порошенко публично "пригласили" на допросы через полтора дня после того, как он забронировал билеты для поездки в Швейцарию, туда - на 21 января, а обратно - на 25 число, таким образом график допросов наложили на график поездки, говорится на странице политсилы в Facebook.

В Европейской солидарности подчеркнули, что бывший президент решил отменить визит и сдать билеты, однако он может явиться на допрос только при условии надлежащего вручения повесток в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом.

"Очевидно, Офис президента и ГБР незаконно следят за Петром Порошенко, его разговорами и переписки. Публичное "приглашение" на допросы не предусмотрено никакими нормами УПК…", - отмечается в сообщении.

Ранее на сайте ГБР появилась информация, что Петра Порошенко вызвали на допросы, которые запланированы на 21 и 24 января. В ГБР сообщали, что на экс-президента и других высокопоставленных лиц завели 11 уголовных производств. Правоохранители уже не раз вызывали на допросы Порошенко, однако он не являлся.