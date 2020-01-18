ГБР вызвало Порошенко на два допроса

Порошенко вызвали на два допроса в ГБР / УНИАН

Государственное бюро расследований осуществляет досудебное расследование по ряду уголовных производств, и в рамках этих действий в субботу, 18 января, вызвало бывшего президента Украины Петра Порошенко на два допроса, которые запланированы на 21 и 24 января.

"В соответствии со ст 133-137 УПК Украины Вас в установленном законом порядке вызвано следователями в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля на 10 часов 30 минут 21.01.2020 в уголовном производстве № 62019000000001732 от 12.11.2019 к следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований Козлова М.Б., Лазорчика И.В., по адресу: г.. Киев, ул. Симона Петлюры, 15, кабинет № 323, контактный номер телефона (044) 294-64-34", - сказано в сообщении на сайте ГБР.

Кроме того, Порошенко вызвали на допрос на 24 января.

"Вас вызывают в качестве свидетеля на 11 часов 24.01.2020 в уголовном производстве № 62019000000001905 от 10.12.2019 к следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований Егорову Д.А., Амелину А.В. кабинет № 325, контактный номер телефона (044) 294-64-62", - отметили в ГБР.

При этом в сообщении подчеркивается, что согласно ст 139, 140 УПК Украины в случае неявки без уважительных причин к следователю, к свидетелю может быть применен привод.