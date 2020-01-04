"Неотвратимость наказания": в ГБР расставили точки над "і" по поводу допросов Порошенко

Петра Порошенко ждут на допрос в ГБР / Reuters

Глава следственного отдела центрального аппарата Государственного бюро расследований Олег Корецкий прокомментировал ситуацию вокруг допросов бывшего президента Петра Порошенко.

В опубликованном пресс-службой ГБР видеоролике он опроверг информацию о распространении повесток о вызове на допрос через средства массовой информации и мессенджеры.

По словам Корецкого, следователи ГБР действуют исключительно в рамках криминально-процессуального законодательства.

Корецкий добавил, что следователи центрального аппарата ГБР проводят досудебное расследование по ряду уголовных дел, которые касаются деятельности предыдущего президента Украины Петра Порошенко. В связи с этими делами продолжаются экспертизы. При этом ни один допрос не переносился.

В ГБР подчеркнули, что целью следователей является утверждение принципа справедливости и неотвратимости наказания.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Порошенко не пришел на допрос в Главную военную прокуратуру Генеральной прокуратуры.