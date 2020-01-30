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Улетел, но обещал вернуться: у Порошенко придумали новую "отмазку" неявки в ГБР

30 января 2020, 21:25

Адвокат Порошенко рассказал, почему бывший президент не сможет явится в ГБР 31 января.

Порошенко
Порошенко вновь не увидят в ГБР / УНИАН

Экс-президент Украины Петр Порошенко вновь не явится завтра, 31 января, для дачи показаний в ГБР.

Об этом заявил его адвокат Игорь Головань в своем блоге на Украинской правде.

Так, по информации правозащитника, у Порошенко и на этот раз нашлась уважительная причина неявки на допрос - он находится в командировке за пределами страны.

"Вчера, преодолев мощные фортификационные сооружения, прорвались в канцелярию Государственного бюро расследований, на Симона Петлюры, 15 в Шевченковском районе города Киева. ...Прорывались, чтобы письменно под канцелярский штамп напомнить деятелям из ГБР, что пятый президент Украины Петр Порошенко до 3 февраля включительно находится в командировке за пределами Украины, а потому по предусмотренной законом уважительной причине не сможет явиться для допроса в качестве свидетеля", - отметил Головань. 

По словам адвоката, Поршенко сообщил об этой поездке в ГБО уже давно, но все равно ему назначили допрос именно на 31 января.

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"Порошенко сообщил начальнику отдела Корецкому еще 20 января, когда приезжал лично повестки получать. И тогда же настаивал на проведении допросов по всем производствам 24 января", - утверждает адвокат.

Головань добавил, что личные свидетельства Петра Порошенко "по всем известным производствам следователем ГБР переданы еще в сентябре прошлого года".

Напомним, Порошенко уже проигнорировал более 20 вызовов на допрос в ГБР.

Например, 21 января он провел вечер в кинотеатре на просмотре фильма отечественного кинематографа Пекельна хоругва, хотя в это день он должен был явиться на допрос ГБР.

А 24 января экс-президент все-таки порадовал своим присутствием следователей, но устроил истерику под зданием ГБР из-за того, что внутрь не пустили его соратников.

Петр Порошенко допрос ГБР
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