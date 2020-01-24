"Вы не украинцы": Порошенко в ГБР закатил истерику и оскорбил полицейских

Петр Порошенко / Reuters

Народные депутаты из фракции Европейская солидарность пришли в Государственное бюро расследований в то время, когда туда прибыл на допрос экс-президент Петр Порошенко.

В частности, "группа поддержки" Порошенко решила заявить руководству ГБР о недопустимости назначения первым заместителем ГБР адвоката экс-президента Виктора Януковича Александра Бабикова, а также о недопустимости политических преследований оппонентов.

"Происходит активизация Антимайдана, угроза реванша, которая, в частности в том, что на должность первого заместителя руководителя ГБР назначен господин Бабиков, который является адвокатом Януковича и соответственно имеет явный конфликт интересов. Мы пришли к госпоже Венедиктовой (и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова, - ред), используя законное право народных депутатов на безотлагательный прием, для того, чтобы поставить вопрос о недопустимости пребывания этого лица в должности", - сказал народный депутат Ростислав Павленко журналистам.

Кроме того, под зданием ГБР также организовали акцию протеста против назначения Бабикова.

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В то же время Порошенко возмутился из-за того, что его соратников не пропустили в здание ГБР.

"Я хочу сейчас от имени нашей команды извиниться перед вами за такое поведение этих негодяев. Вам должно быть стыдно, вы не полицейские и вы не украинцы", - выкрикивал Порошенко правоохранителям через решетку на входе.

В свою очередь "группа поддержки" Порошенко выкрикивала лозунг: "ГБР превратился в "ДНР".

Напомним, адвокат Порошенко Игорь Головань заявил о том, что экс-президент не пришел на допрос из-за того, что у него на эту дату якобы не было официальной повестки.