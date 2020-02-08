Порошенко заподозрили в отмывании денег: в НАБУ завели уголовное дело

Петр Порошенко / Reuters

Против бывшего президента Украины Петра Порошенко Национальное антикоррупционное бюро открыло еще одно уголовное производство.

Дело возбуждено по двум статьям - о завладении госсредствами и отмывании денежных средств.

"Во исполнение постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 9 января 2020 года в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовных правонарушениях, изложенные в заявлении народных депутатов Украины, и начато досудебные расследования по признакам уголовных преступлений", - говорится в цитирует УНН Управление внешних коммуникаций НАБУ.

Первое подозрение касается присвоения, растраты имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества. Во втором подозрении речь идет о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

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Напомним, ранее сообщалось о решении суда признать недостоверной информацию, распространенной о нем телеканалом Прямой и сайтом партии экс-президента Петра Порошенко.