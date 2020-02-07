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"Мокрой тряпкой по воровской роже": суд удовлетворил иск к Порошенко и каналу Прямой о лжи

7 февраля 2020, 07:25

Суд удовлетворил иск против Прямого и Европейской солидарности.

Порошенко
Петр Порошенко / Reuters

Бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о решении суда о признании недостоверной информации, распространенной о нем телеканалом Прямой и сайтом партии экс-президента Петра Порошенко.

Экс-соратник Януковича подчеркнул, что суд удовлетворил его иск против Прямого и Европейской солидарности.

"Суд признал полностью недостоверной информацию о якобы передаче мной в Россию материалов уголовного дела ГБР о государственной измене Порошенко, направившего в российский плен украинских моряков для срыва президентских выборов. Суд также обязал фигурантов в течении пяти дней опровергнуть всю распространённую обо мне информацию и взыскать в мою пользу с Порошенко и его партии ЕС денежные средства", - написал Портнов в своем Telegram-канале.

Читайте также"В рот вы*бу": экс-соратник Януковича пригрозил прокурору нетрадиционной расправой"Если простым языком, то суд постановил взять его за тупую гриву и проехать мокрой тряпкой по наглой и воровской роже", - добавил бывший сотрудник АП Януковича.

Отметим, что самого Портнова обвинили в угрозах ветеранам АТО .

В частности, на Телеграм-канале Портнова появились заявления: одно про основателя Pizza Veterano Леонида Остальцева, другое – про так называемых врагов, которыми, как следует из предыдущих публикаций является именно теми, кто отстаивает Украину.

"Поэтому, после такого заявления, оставляю за собой право адекватно реагировать при встрече на действия его последователей при посягательстве на меня, как он выразился, "провести учебно-воспитательные цели по отдельной программе", - написал в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

Напомним, ранее сообщалось о том, что телеканал Прямой подает в суд на Портнова.

суд Петр Порошенко прямой Андрей Портнов Европейская солидарность
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