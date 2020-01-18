"Обычное вы быдло или тупое и задроченное": канал Порошенко подает на Портнова в суд

Канал Порошенко решил подать на Портнова в суд / Андрей Портнов/Facebook

Телеканал бывшего президента Украины Петр Порошенко, которого ранее ткнули в катастрофический пункт Минских соглашений, собрался подавать в суд на известного юриста Андрея Портнова.

"У своєму телеграм-каналі він обізвав журналістів задроченним бидлом с задроченного канала. Канал має намір подати на Портнова до суду за образу, - сообщили сегодня на финансируемом за украденные у государства деньги задроченном Пятом канале Порошенко", - пишет в субботу, 18 января, в своем телеграм-канале Портнов.

При этом Портнов уточнил, что готов и даже рад пойти в суд.

"Задроченное быдло, конечно, давайте идти в суд. Очень важно, чтобы этот ваш новый статус был проведён через судебные документы.

Нужно обязательно усилить этот сигнал через суд и детально разобраться, обычное вы быдло или всё же тупое и задроченное", - подчеркнул Портнов.

Читайте также"В тюрьме на ужин макароны, Пэтя": визит Порошенко с женой в ресторан наделал шума в Сети - видеоНапомним, ранее украинский юрист Андрей Портнов рассказал, почему пятый президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований. По его словам, Порошенко отдыхал на дорогой яхте возле Сейшельских островов.

"Друзья, информирую, что главный государственный и военный преступник прибыл из Катара на Сейшельские острова. Чуть позже опубликую, где конкретно дислоцируется фигурант и чем занят", - сообщил Портнов в своем Тelegram-канале.