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"Мокрой тряпкой по тупой морде": Порошенко ткнули в катастрофический пункт Минских соглашений

7 декабря 2019, 14:28

Порошенко подписал обязательство об амнистии без всяких границ, чем дал оппонентам Украины дополнительные карты для невыполнения соглашений, отметил Портнов.

Порошенко
Порошенко ткнули в катастрофеческий пункт минских соглашений / Reuters

В субботу, 7 декабря, юрист Андрей Портнов, который ранее пригрозил прокурору нетрадиционной расправой, вспомнил о письменных обязательствах бывшего президента Петра Порошенко в части помилования и амнистии лицам за события на оккупированном Донбассе.

"И ещё один тезис для мокрой тряпки по тупой морде. В 2015 году Порошенко взял на себя письменное обязательство помилования и амнистии лицам за события на оккупированном Донбассе.

Этот пункт Минских соглашений Порошенко поставил даже значительно раньше и выше обязательств проведения выборов на оккупированных территориях и возврата Украине государственной границы", - высказался Портнов в своем телеграм-канале.

При этом Портнов подчеркнул, что Порошенко ничего не мешало указать, что такая амнистия не должна распространяться на особо тяжкие насильственные преступления.

"Но он подписал обязательство об амнистии без всяких границ, чем дал нашим оппонентам дополнительные карты для невыполнения соглашений", - отметил юрист.

Именно на этом основании, по мнению Портнова, ни о каких красных линиях Порошенко сегодня говорить не имеет права.

"Теперь его и об это нужно повозить грязной тряпкой, а не слушать про красные линии, меморандумы, ультиматумы, майданы и обеспокоенности", - резюмировал Портнов.

Читайте также"Ненасытные пердуны, шлак, Путин нападет": Парубию прилетело в Сети из-за новой "страшилки"Напомним, во вторник, 3 декабря, три парламентские фракции – Европейская солидарность, Голос и Батькивщина озвучили ценные указания для президента Владимира Зеленского, которыми он должен руководствоваться на переговорах с Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном, Владимиром Путиным в рамках нормандского саммита, который после длительного перерыва состоится 9 декабря в Париже в Елисейском дворце.

"Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации, никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса, никаких политических действий в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации: в частности вывода российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей", - сказано в заявлении.

Минские договоренности Петр Порошенко Минские соглашения Андрей Портнов
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