"В рот вы*бу": экс-соратник Януковича пригрозил прокурору нетрадиционной расправой

Андрей Портнов тяготеет к нетрадиционным видам наказания / А.Портнов/Facebook

Бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов в нецензурной форме пригрозил прокурору Александру Божко.

В частности, Портнов отреагировал на намерение Божко лишить его адвокатской лицензии.

"Собака дурная, как ты? В рот тебя тупой не вы*бали еще? Еще раз упомянешь фамилию, опять в рот вы*бу. Повторно. В тупой собачий", - прислал Портнов сообщение на телефон Божко.

"То, что вы читаете сейчас - свежие угрозы прокурору ГПУ Александру Божко со стороны - ни за что не угадаете - Андрея Портнова. Никогда не думала, что увижу такое. Но такой, очевидно, является манера общения в его мире", - написала в Facebook Кира Толстякова, опубликовав соответствующий скрин с угрозами Портнова.

Отметим, что Божко обратился в квалификационно-дисциплинарной комиссию адвокатов Киевской области с просьбой лишить Портнова права заниматься адвокатской деятельностью.

Вместе с тем Портнов подтвердил свои нетрадиционные угрозы в адрес Божко.

Читайте также"Идите уже НХ": Портнов высказался о расследовании "дел Майдана"

"Этим гомосексуалистам ГПУ периода Порошенко я угрожал в частной телефонной переписке, а не публично. Угрожал трём функционерам ГПУ. В отношении двух угрозы реализованы - они уволены. Третий ещё в разработке", - написал Портнов в своем Телеграм-канале.

Напомним, ранее в полиции открыли уголовное производство по факту угроз Портнова журналистам.