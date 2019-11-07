В полиции открыли уголовное дело из-за угроз экс-соратника Януковича журналистам

Андрей Портнов / фото: zn.ua

В полиции открыли уголовное производство по факту угроз бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова журналистам.

Следователи изучают слова Портнова, высказанные в адрес журналистов Радио Свобода, говорится в сообщении на сайте МВД.

"Следователи начали расследование по факту высказываний Андрея Портнова в адрес журналистов Радио Свобода. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесли по ч.2 ст.171 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и по ч.1 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины", - подчеркнули в полиции.

Напомним, ранее Портнов заявил о намерении обнародовать персональную информацию сотрудников СМИ, которые занимаются подготовкой расследования о нем.

Читайте такжеПорошенко обвинил Портнова в попытке рейдерского захвата ПрямогоВ частности, Портнов сообщил персональные данные водителя съемочной группы программы Схемы, который по заданию редакции участвовал в подготовке соответствующего расследования. В ответ журналисты-расследователи заявили о давлении со стороны Портнова.

После этого бывший заместитель главы АП Януковича подчеркнул, что подумывает о дальнейших действиях против журналистов. "Думаю, будет не лишней и периодическая показательная прогулка с биноклем возле места проживания, анализ частной жизни и ненавязчивое сопровождение в тёмное время суток в автомобиле с опущенными козырьками и затемнёнными стёклами", - написал Портнов в своем Телеграм-канале.

В свою очередь на заявление Портнова отреагировал президент Радио Свобода/Радио Свободная Европа Джейми Флай. Он обратился к украинским правоохранителям с призывом отреагировать должным образом на публикацию защищенных законом персональных данных, угрозы и давление на журналистов-расследователей.