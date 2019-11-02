  1. Главная
  3. Украина

"Привыкайте, новые времена": экс-соратник Януковича пригрозил журналистам-расследователям

2 ноября 2019, 21:56

На заявление Андрея Портнова отреагировал президент Радио Свобода Джейми Флай.

Янукович, Портнов
Андрей Портнов и Виктор Янукович / фото: ipress.ua

Бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил о намерении обнародовать персональную информацию сотрудников СМИ, которые занимаются подготовкой расследования о нем.

Отметим, что ранее Портнов сообщил персональные данные водителя съемочной группы программы Схемы, который по заданию редакции участвовал в подготовке соответствующего расследования.

В ответ журналисты-расследователи заявили о давлении со стороны Портнова, на что бывший заместитель главы АП Януковича отреагировал в своем Телеграм-канале.

"Конечно, в следующий раз я поступлю ещё чётче и креативнее, но ключевой сигнал этой истории - обеспокоенность о раскрытии их личных данных.

Ну раз есть такие мысли, то будем идти на встречу опасениям и теперь публиковать данные обо всех их автомобилях, персональные сведения о причастных сотрудниках одиозного СМИ, места их жительства, биографии, паспортные данные и остальные реквизиты до десятого колена", - написал Портнов.

Он также призвал "своих знакомых с аналогичными случаями поделиться своими наработками по незаконной деятельности по ним".

"Думаю, будет не лишней и периодическая показательная прогулка с биноклем возле места проживания, анализ частной жизни и ненавязчивое сопровождение в тёмное время суток в автомобиле с опущенными козырьками и затемнёнными стёклами. Я сформирую банк данных о каждом и буду обнародовать каждую фамилию, кто бы не поднимал по этому поводу вой", - заявил Портнов и добавил "Привыкайте, новые времена".

В свою очередь на заявление Портнова отреагировал президент Радио Свобода/Радио Свободная Европа Джейми Флай.

"Радио Свобода/Радио Свободная Европа решительно осуждает недавние преследования журналистов и сотрудников отмеченной многочисленными наградами программы расследований Украинской службы Схемы: коррупция в деталях. Это неприемлемо, и еще, похоже, противозаконно - чтобы кто-либо в Украине разглашал личную информацию, угрожал физическим вредом или любым другим образом совершал давление на журналистов за их профессиональную деятельность", - отметил он.

Кроме того, Флай обратился к украинским правоохранителям с призывом отреагировать должным образом на публикацию защищенных законом персональных данных, угрозы и давление на журналистов-расследователей.

"Мы призываем украинскую власть и правоохранителей привлечь к ответственности того, кто совершает действия, подрывающие веру общественности в приверженность Украины свободе слова и просим обеспечить безопасность нашим журналистам и сотрудникам", - добавил президент Радио Свобода.

Напомним, ранее бывший начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк рассказал о возвращении в Украину экс-вице-спикера Рады времен Януковича Игоря Калетника.

угрозы журналисты Радио Свобода Андрей Портнов
Сейчас вы просматриваете новость «"Привыкайте, новые времена": экс-соратник Януковича пригрозил журналистам-расследователям». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:56
"Привыкайте, новые времена": экс-соратник Януковича пригрозил журналистам-расследователям
21:31
"Украина развязала войну": украинский академик зашкварился с диким заявлением о Донбассе Видео
21:25
"Мексиканская красотка": Настя Каменских заворожила сеть видом без макияжа
20:40
В России застрелили влиятельного силовика Видео
20:26
"Где я возьму 100 млн": Дубневич готовится отправиться в СИЗО Видео
19:52
"Копия Аллы Борисовны": Орбакайте поразила сеть схожестью со звездной мамой
19:30
Дело Дубневича: суд назначил нардепу залог в 100 миллионов
19:24
Приближается буря: синоптики предупредили украинцев об опасности
18:55
В Хмельницкой области рейсовый автобус слетел в кювет и перевернулся, 13 пострадавших Фото Видео
18:50
Х-Фактор 10 сезон 8 выпуск 02-11-2019 смотреть онлайн последний кастинг Видео
18:35
В СНБО утвердили проект оборонного бюджета на 2020 год
18:05
Дело на $12 млрд: Нафтогаз ударил новым иском по Газпрому
17:59
В Закарпатской области назначили нового руководителя полиции Видео
17:30
Обломали крымского Гоблина: в Facebook поставили на место Аксенова
17:01
На Буковине прихожане подрались за храм, в ход пошел слезоточивый газ
16:58
В штабе ООС назвали дату отмены ограничений на передвижение в Золотом
16:40
"Дальше выставки не улетит": в Сети оценили новую украинскую угрозу Черноморскому флоту РФ Видео
16:35
Миллионные схемы: СБУ разоблачило руководство Николаевской таможни
16:33
Французский боб с челкой – трендовая женская стрижка 2019, которая идет всем - фото Фото Видео
16:08
Стало известно, сколько Арсен Аваков заработал в новом правительстве
15:55
Температура выше нормы: синоптик порадовал украинцев прогнозом погоды
15:30
"На нары, чмошника, хочется прибить": "красную тряпку" Шуфрича распекли в Сети после слов о Донбассе Видео
15:30
У Кирилла ощетинились из-за признания ПЦУ Афинами
15:25
"Какая вкусная!": Даша Астафьева показала сочную грудь в смелой фотосессии
15:10
Секретный роман и провал: что прочит гороскоп на 3 ноября 2019
14:54
В НАТО заговорили о закрытии трастовых фондов для Украины – СМИ
14:53
По приютам с детства скитался: рецензия на фильм Сирота Бруклин Видео
14:33
Резонансные убийства Гонгадзе и Шеремета: посольство США сделало важное заяление
14:25
Суд арестовал "курятник" на крыше здания в центре Киева
14:05
Известный врач в России запретила пить молоко с медом при простуде
13:57
Финляндия выделит Украине €0,6 млн на разминирование Донбасса
13:43
Кучма напомнил о необходимости распустить "ЛНР" и "ДНР": Украина тоже давит на Россию - эксперт
13:30
В Киеве в ночном клубе сотрудник-иностранец забил до смерти посетителя
13:14
Они мертвы и всем плевать: Малайзия забыла о сбитом боинге и решила покупать у России самолеты
13:00
Игорь Кондратюк отчихвостил украинских "ездоков" в Крым
13:00
Окрашивание волос балаяж для блондинок: самые модные оттенки 2019 - фото Фото Видео
12:30
Дифтерия в Украине 2019: Скалецкая расставила точки над "і" Видео
12:00
"Купил у бабушки": 18-летний парень из-за грибов оказался в реанимации Видео
11:50
Перец с челкой Трампа: американцы в шоке от меню на борту самолета президента США
11:38
Две Украины мнение
11:04
Чтобы не раздражать РФ: Столтенбергу не позволили встретиться с освобожденными из плена моряками
10:48
Гороскоп на 2 ноября 2019: кому грозят "пинки" по здоровью и кошельку
10:21
"Срет в огне на дыровский флаг": в "ДНР" появился дом с "горящим в аду мертвецом" Моторолой
10:00
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 10 выпуск 3 сезон - 01-11-2019 Видео
09:41
Бросил камень в посольство России в Киеве: в Москве состоится суд над Рудьковским
09:23
"Кошачий кат": в Киеве на Подоле живодер убил десятки животных Видео
09:16
"Пусть посидят в камере и оттуда попи*дят": в Сети удивлены, как Федина "вляпалась в такое го*но" Видео
08:54
В России взорвался танкер Залив Америка, есть жертвы: названа возможная причина Видео
08:35
Заставить Россию вернуть Крым: надо возбудить миллион уголовных дел - эксперт
08:22
После краха путинского режима его пособников ждет наказание мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять