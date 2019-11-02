"Привыкайте, новые времена": экс-соратник Януковича пригрозил журналистам-расследователям

Андрей Портнов и Виктор Янукович / фото: ipress.ua

Бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил о намерении обнародовать персональную информацию сотрудников СМИ, которые занимаются подготовкой расследования о нем.

Отметим, что ранее Портнов сообщил персональные данные водителя съемочной группы программы Схемы, который по заданию редакции участвовал в подготовке соответствующего расследования.

В ответ журналисты-расследователи заявили о давлении со стороны Портнова, на что бывший заместитель главы АП Януковича отреагировал в своем Телеграм-канале.

"Конечно, в следующий раз я поступлю ещё чётче и креативнее, но ключевой сигнал этой истории - обеспокоенность о раскрытии их личных данных.

Ну раз есть такие мысли, то будем идти на встречу опасениям и теперь публиковать данные обо всех их автомобилях, персональные сведения о причастных сотрудниках одиозного СМИ, места их жительства, биографии, паспортные данные и остальные реквизиты до десятого колена", - написал Портнов.

Он также призвал "своих знакомых с аналогичными случаями поделиться своими наработками по незаконной деятельности по ним".

"Думаю, будет не лишней и периодическая показательная прогулка с биноклем возле места проживания, анализ частной жизни и ненавязчивое сопровождение в тёмное время суток в автомобиле с опущенными козырьками и затемнёнными стёклами. Я сформирую банк данных о каждом и буду обнародовать каждую фамилию, кто бы не поднимал по этому поводу вой", - заявил Портнов и добавил "Привыкайте, новые времена".

В свою очередь на заявление Портнова отреагировал президент Радио Свобода/Радио Свободная Европа Джейми Флай.

"Радио Свобода/Радио Свободная Европа решительно осуждает недавние преследования журналистов и сотрудников отмеченной многочисленными наградами программы расследований Украинской службы Схемы: коррупция в деталях. Это неприемлемо, и еще, похоже, противозаконно - чтобы кто-либо в Украине разглашал личную информацию, угрожал физическим вредом или любым другим образом совершал давление на журналистов за их профессиональную деятельность", - отметил он.

Кроме того, Флай обратился к украинским правоохранителям с призывом отреагировать должным образом на публикацию защищенных законом персональных данных, угрозы и давление на журналистов-расследователей.

"Мы призываем украинскую власть и правоохранителей привлечь к ответственности того, кто совершает действия, подрывающие веру общественности в приверженность Украины свободе слова и просим обеспечить безопасность нашим журналистам и сотрудникам", - добавил президент Радио Свобода.

Напомним, ранее бывший начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк рассказал о возвращении в Украину экс-вице-спикера Рады времен Януковича Игоря Калетника.