"Уже в Украине": Горбатюк сообщил о возвращении топ-чиновника Януковича

Игорь Калетник / УНИАН

Бывший вице-спикер Верховной Рады Украины Игорь Калетник, дело против которого закрыли в августе текущего года, вернулся в Украину. Так, бывший топ-чиновник является фигурантом дела "диктаторских" законов беглого президента Украины Виктора Януковича.

По словам бывшего начальника управления спецрасследований Сергея Горбатюка, возвращения Калетника стало возможным после того, как экс-замглавы ГПУ Сергей Кизь закрыл производство. При этом он указал, что данное постановление планировал отменить нынешний генпрокурор Руслан Рябошапка, но еще не сделал этого.

"(Калетник. - Ред.) Уже в Украине. Сфотографировался возле Верховной Рады. Постановление о закрытии дела незаконно, ее нужно отменить, что и было решено в сентябре, после первых, еще конструктивных совещаний с Рябошапкой. И до сих пор решение не принято", - рассказал Горбатюк в комментарии Цензор.НЕТ.

Стоит отметить, что в Сети действительно появилось фото Калетника, сделанное в Киеве, но не возле парламента, а возле здания Верховного суда.

Игорь Калетник

Напомним, ранее сообщалось о том, что Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное производство против бывшего первого заместителя спикера Верховной Рады Игоря Калетника, который является подозреваемым по делу о "диктаторских законах 16 января".