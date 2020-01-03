Аренда $380 тысяч: Портнов показал фешенебельную яхту Порошенко возле Сейшельских островов

Петр Порошенко / Reuters

Украинский юрист Андрей Портнов рассказал, почему пятый президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований. По его словам, Порошенко отдыхает на дорогой яхте возле Сейшельских островов.

"Друзья, информирую, что главный государственный и военный преступник прибыл из Катара на Сейшельские острова. Чуть позже опубликую, где конкретно дислоцируется фигурант и чем занят", - сообщил Портнов в своем Тelegram-канале.

Позже он указал, что пятый президент Украины находится на 60-метровой яхте KATINA, которая стоит на якоре в районе Сейшельских островов, куда Порошенко после пересадки с рейса Киев – Доха.

"Каждый из вас может в режиме онлайн наблюдать за точной широтой и долготой движения яхты, ее точными реквизитами, местами передвижения и остановками", - отметил юрист.

Стоит отметить, что яхта KATINA ходит под флагом Маршалловых островов. В этот сезон с учетом топлива аренда судна составляет около 350-380 тысяч долларов в неделю. Таким образом, такая яхта в день обходится примерно в 54 тысячи долларов.

Как ранее сообщал Главред, адвокат экс-президента Петра Порошенко, Игорь Головань принес в здание ГБР повестки в суд - желая вручить их следователям ведомства.