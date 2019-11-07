Порошенко в 17 раз наплевал на допрос ГБР / Reuters

Бывший глава Украины Петр Порошенко уже традиционно не явился на допрос в Государственное бюро расследований.

Это уже 17-й раз, когда он игнорирует повестку.

"Он не явился уже в который раз. Если не ошибаюсь, это была уже его 17 неявка на допрос", — заявила в эфире телеканала Наш пресс-секретарь украинского ГБР Анжела Иванова.

В предыдущий раз Порошенко прогулял допрос 5 ноября. Причина неявки не сообщалась.

Как сообщалось, Порошенко переписывает кондитерский бизнес на сына. Экс-глава государства уже перерегистрировал часть компании.

В свою очередь астролог рассказал, кому грозят посадки, и куда сбежит Порошенко от тюрьмы. Будут ли наказаны известные коррупционеры и чиновники времен Порошенко, по словам Росса, зависит только от одного человека в Украине.