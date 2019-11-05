Порошенко прогулял еще один допрос: в ГБР рассказали детали

Петр Порошенко / Reuters

В Государственном бюро расследований заявили о том, что экс-президент Петр Порошенко не явился на очередной допрос.

Об этом представитель ГБР рассказал в комментарии агентству Українські Новини.

"Его не было", - подчеркнул представитель Государственного бюро расследований.

В сообщении подчеркивается, что очередной допрос Порошенко запланирован на 7 ноября.

Напомним, ранее глава Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал, что Порошенко 15 раз не явился на допрос в ГБР по производствам, в которых он фигурирует.