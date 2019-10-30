"Использует свой статус": Петр Порошенко 15 раз не явился на допрос в ГБР

Петр Порошенко 15 раз не пришел на допрос в ГБР / Reuters

Пятый президент Петр Порошенко 15 раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований в производствах, в которых он фигурирует.

Директор ГБР Роман Труба заявил в интервью Радио Свобода, что в большинстве производств экс-президент является свидетелем.

"Есть 13 производств. Но я хочу уточнить, не против Петра Порошенко. Это уголовные производства, где фигурирует, участником является или, возможно, будет участником экс-президент Петр Порошенко. Эти производства находятся на разных этапах и на разных стадиях. Сложность в расследовании этих уголовных производств заключается в том, что у нас в ГБР отсутствуют собственные оперативные разделы, и поэтому мы во многих своих действиях зависимы от многих правоохранительных органов. По статусу - на этом этапе Петр Порошенко является участником производства, как и многие другие объекты, а именно он является свидетелем. В этих уголовных производствах он неоднократно вызывался и вызывается в качестве свидетеля. 15 раз экс-президент Порошенко не явился на допросы", - Роман Труба.

По словам директора ГБР, Петр Алексеевич использует свой статус народного депутата, чтобы не являться на допросы.

"Мы не можем применить принудительный привод, но это до января 2020 года. У нас подозрения еще не подготовлены и нет, но в трех уголовных производствах мы идем к этому", - отметил Труба.

Ранее стало известно, что ГБР обыскало экс-нардепа и его мать по делу Порошенко.