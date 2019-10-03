Порошенко снова не дождались в ГБР

Петр Порошенко проигнорировал допрос в Госбюро расследований / УНИАН

3 октября пятый президент Украины Петр Порошенко снова не явился на допрос в Государственное бюро расследований. Сегодня экс-президента должны были допрашивать в качестве свидетеля по делу о поездке на Мальдивские острова.

"Порошенко не пришёл на допрос в четверг", - цитирует Интерфакс-Украина пресс-секретаря ГБР Анжелику Иванову.

Иванова уточнила, что Порошенко вызывали для проведения следственных действий в уголовном производстве относительно возможной организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины с использованием поддельных документов. Речь идет о поездке на Мальдивские острова.

Досудебное расследование проводится по признакам уголовных преступлений, предусмотренных: ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.1 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч.4 ст.358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также"Мальчики по вызову": у Порошенко распсиховались по поводу "панамского" делаНапомним, 1 октября экс-президент Украины Петр Порошенко не явился на психофизиологическое исследование с применением детектора лжи в Институт судебных экспертиз.

27 сентября Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля по делу, которое касалось возможных правонарушений при переходе кораблей в Керченском проливе в 2018 году.