Вместо допроса в ГБР Порошенко укатил за кордон

Петр Порошенко не пришел на допрос в ГБР / GettyImages

Бывший президент Украины, народный депутат от Европейской солидарности Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля.

Допрос был назначен на пятницу, 27 сентября и касался возможных правонарушений при переходе кораблей в Керченском проливе в 2018 году.

"Порошенко не пришел на допрос в пятницу. Он вызывался для проведения следственных действий в уголовном производстве, которое касается возможного совершения уголовного правонарушения должностными лицами во время перехода кораблей ВМС через Керченский пролив в ноябре 2018 года", - сообщила Интерфакс-Украина пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Читайте также"Усрался, наверное, шакал еб*чий": Порошенко всыпали в Сети за неявку на допросПо ее словам, Порошенко был заблаговременно уведомлен о дате и времени допроса.

По данным агентства, адвокат Порошенко Игорь Головань передал в ГБР документ, в котором указывает, что Порошенко не сможет прибыть на допрос 27 сентября, поскольку находится за границей.

Отметим, что накануне, 26 сентября, Порошенко отметил день рождения. Ему исполнилось 54 года.

Напомним, ранее экс-президент Петр Порошенко заявил об уверенности в том, что нынешнему руководству страны не удастся засадить его в тюрьму.