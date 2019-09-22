"Не первые, кто хотел засадить": Порошенко оценил свои шансы оказаться за решеткой

Порошенко уверен, что его не посадят / Reuters

Пятый президент Украины Петр Порошенко, который является фигурантом 13 уголовных дел, заявил, что ничего не боится и уверен, что нынешнему руководству страны не удастся засадить его в тюрьму.

"Я много лет был в оппозиции. И эти мальчики - не первые, кто хотели упрятать Порошенко", - сказал экс-гарант в интервью Пятому каналу.

Экс-президент считает, что если суд сочтет его виновным, то это ударит в первую очередь не по нему, а по государству Украина из-за возобновления политических репрессий.

"Если это будет их выбор (украинской власти, - Главред) - будем бороться", - добавил Порошенко, уточнив, что у него достаточно механизмов для защиты.

Напомним, Петра Порошенко подозревают в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, легализации в офшорах преступных доходов и других преступлениях. Официальные обвинения ему пока не выдвигали.

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