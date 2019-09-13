В ГБР раскрыли подробности обысков в банке Порошенко

Следователи ГБР проводили обыски в МИБ

В Государственное бюро расследований рассказали подробности обысков в Международном инвестиционном банке.

Как подчеркнула пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, следственные действия в банке проходили в рамках расследования дела о возможных противоправных действиях при купле-продаже завода Кузница на Рыбальском.

"Об обысках: действительно, сегодня следователи ГБР проводили определенные следственные действия, в том числе обыски в Международном инвестиционном банке. Я не могу их детализировать, поскольку следственные действия еще не завершены", - подчеркнула она.

Пресс-секретарь ГБР добавила, что следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства относительно операции по купле-продаже завода Кузница на Рыбальском.

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Напомним, ранее в Госбюро расследований информировали, что Порошенко является фигурантом 13 уголовных производств, которые расследует бюро.