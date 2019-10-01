Проверка на ложь: Порошенко проигнорировал проверку на полиграфе

Порошенко отказался пройти допрос на полиграфе / Reuters

Во вторник, 1 октября, экс-президент Украины Петр Порошенко не явился на психофизиологическое исследование с применением детектора лжи в Институт судебных экспертиз.

По информации, допрос был назначен на 1 октября, при этом в Институте 30 сентября точно не могли сказать, приедет Порошенко или нет.

О том, что Порошенко не явился на допрос, сообщает телеграм-канал Шептун.

"Петр Порошенко не пришел в институт в Киеве для экспертизы на полиграфе", – сказано в сообщении.

Читайте также"Сбежал, пока за жопу не взяли": Порошенко взгрустнул из-за отставки ВолкераНапомним, 13 сентября экс-президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

"Пришел на допрос", - сказала в комментарии пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Вместе с тем Иванова не уточнила, по какому делу и в каком процессуальном статусе Порошенко вызвали на допрос.

"Пока не могу вам ничего сказать. Вся информация будет после того, как следственные действия будут завершены", - добавила пресс-секретарь ГБР.

Отметим, что в это же время в здании Международного инвестиционного банка, основным владельцем которого является Порошенко, нагрянули правоохранители.