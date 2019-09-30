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Допрос Порошенко на детекторе лжи: названа дата

30 сентября 2019, 18:30

Точно неизвестно, явится ли Порошенко на допрос.

Во вторник запланирован допрос Петра Порошенко на детекторе лжи
Во вторник запланирован допрос Петра Порошенко на детекторе лжи / Сайт президента

На начало октября в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз запланирован допрос бывшего президента Петра Порошенко на полиграфе.

Допрос Порошенко на детекторе лжи запланирован на вторник, 1 октября, сообщили УНИАН в институте судебных экспертиз.

По данным агентства, в институте не знают, придет экс-президент на допрос, или просто не явится.

"Да, действительно, такое исследование (психофизиологическое с применением детектора лжи - Ред.) назначено на завтра, 1 октября,…", - добавили в институте.

Ранее спикер Государственного бюро расследований Анжелика Иванова говорила, что ведомство расследует 12 уголовных дел, в которых фигурирует Петр Порошенко. Напомним, бывший президент несколько раз "продинамил" допросы в ГБР.

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