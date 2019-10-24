"Клоуны": ГБР обыскало экс-нардепа и его мать по делу Порошенко

Экс-нардеп пожаловался на обыски по делу Порошенко / Фото: Facebook/Аркадий Корнацкий

Народный депутат восьмого созыва Аркадий Корнацкий заявил, что Государственное бюро расследований провело обыски в его двухкомнатной квартире в Киеве и в доме его матери в Николаевской области.

"Сегодня утром лучшие силы ГБР брошены на проведение обысков в местах моего грешного проживания и пребывания - в киевской "двушке" на Кольцевой и в родительском доме в Чаусово-2 на Николаевщине. Нагрянули целыми автобусами. Такими силами можно Донбасс освободить, а эти приехали "двушку" с картонными входной дверью и дом моей 89-летней матери штурмовать. Клоуны", - эмоционально сообщил экс-нардеп в Facebook.

Пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова в комментарии Украинской правде констатировала, что проведение обысков связано с досудебным расследованием уголовного производства по факту злоупотребления властью пятым президентом Украины Петром Порошенко. В частности, речь идет об отмене в 2016 году решения председателя одного из местных государственных администраций Николаевской области.

В ГБР уточнили, что по протекции бывшего главы государства 1500 гектаров земли сельскохозяйственного назначения были отнесены к землям государственной собственности, а затем переданы в безвозмездное пользование.

Напомним, ГБР обратилось к журналистам программы Схемы: коррупция в деталях, которая выходит на Радио Свобода, с просьбой предоставить данные по материалу Mr. Petro Incognito. Тайный отпуск президента Порошенко.

Как ранее сообщалось, Печерский районный суд Киева дал добро следователям ГБР на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы Схемы, которые готовили расследование о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдивах.