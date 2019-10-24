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ГБР просит журналистов помочь расследовать тайный отдых Порошенко на Мальдивах

24 октября 2019, 10:13

Журналистов попросили предоставить данные по программе Mr. Petro Incognito. Тайный отпуск президента Порошенко.

порошенко
Петр Порошенко / Pivden.info

Государственное бюро расследований обратилось к журналистам программы Схемы: коррупция в деталях, которая выходит на Радио Свобода, с просьбой предоставить данные по материалу Mr. Petro Incognito. Тайный отпуск президента Порошенко.

Как пояснили в ГБР, эти данные помогут в расследовании уголовного производства в отношении "вероятно незаконной переправки через государственную границу бывшего президента Украины, других должностных лиц".

"Учитывая важность проведения объективного, независимого, профессионального досудебного расследования относительно действий пятого президента Украины, рассчитываем, что "Радио свобода" пойдет на сотрудничество с ГБР. Учитывая, что Петр Порошенко не предоставляет показов, для установления всех обстоятельств в рамках этого производства нам нужна ваша помощь", - подчеркивается в сообщении ГБР.

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ГБР нужны показания съемочной группы относительно тех событий. А информация, которую выяснили журналисты, должна быть оформлена в рамках уголовного производства.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева дал добро следователям ГБР на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы Схемы, которые готовили расследование о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдивах.

Петр Порошенко Мальдивы ГБР
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