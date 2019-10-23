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Тайный отдых Порошенко на Мальдивах: суд позволил ГБР изучить данные журналистов "Схем"

23 октября 2019, 17:03

Журналисты "Схем" должны предоставить следователям ГБР весь отснятый материал.

ГБР расследует тайный отпуск Порошенко на Мальдивах / Dengi.ua

Печерский районный суд Киева дал добро следователям ГБР на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы "Схемы", которые готовили расследование о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдивах, обнародованное в январе 2018 года.

Более того, следователям ГБР открыли доступ к графику работы журналистов, операторов и водителей, данных по оплате их труда.

Такое решение суд принял 17 октября в рамках досудебного расследования уголовного производства Государственного бюро расследований относительно вероятной "незаконной переправки лиц" - в частности, экс-президента – через государственную границу "с использованием заведомо поддельных документов", передает Радио Свобода в среду, 23 октября.

По информации, срок действия постановления – месяц. Суд решил, что в случае, если редакция не предоставит правоохранителям указанную информацию, то суд, по ходатайству следователей ГБР, "имеет право вынести постановление о разрешении на проведение обыска с целью отыскания и изъятия указанных вещей и документов".

Перечень данных, которые журналисты должны передать в ГБР во исполнение постановления суда, таков:

  • весь отснятый материал;
  • информационные запросы и ответы на них, выполненные во время приготовления указанной передачи; возможные документальные материалы, подтверждающие присутствие (учеты рабочего времени, задачи, бухгалтерские документы о выплатах денежного вознаграждения за выполнение задач, редакционные задания, оплату транспортных услуг, путевок на автомобиле) задействованных журналистов, операторов, водителей и других сотрудников во время съема материала в т .ч. в вечернее и ночное время (в т.ч. 08.01.2018) для указанной передачи;
  • другие имеющиеся документальные материалы, касающиеся указанной телепередачи (служебные записки, сообщения, согласование выпуска в эфир, редактирование, утверждение текста телепередачи, внесение поправок, рецензии, возражения и т.д.).

В постановлении Печерского районного суда Киева отмечается также, что оно не подлежит обжалованию.

Напомним:

17 января 2018 года  сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко 2018-й год встречал в домашних условиях, несколько дней провел в государственной резиденции Гута (Ивано-Франковская область), а затем посетил с частной поездкой Мальдивские острова.

Такие сведения сообщили представители пресс-службы главы государства, информировало агентство "Интерфакс-Украина".

"Эту поездку (на Мальдивы - ред.) он оплатил сам, с собственного счета задекларированных средств, что и будет отражено в его электронной декларации!, - заявили они. 

6 августа 2019 года  Государственное бюро расследований подтвердило факт открытия уголовного производства по поводу возможной организации экс-президентом Украины Петром Порошенко незаконной переправки лиц через государственную границу.

Как рассказали в пресс-службе ГБР, дело касается поездки Порошенко на Мальдивы в 2018 году, соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований 5 августа.

В сообщении отмечается, что расследуются возможные действия Порошенко и служебных органов государственных таможенной и пограничной служб относительно организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов во время поездки на Мальдивские острова в 2018 году.

14 сентября 2019 года  стало известно, что во время обысков в Международном аэропорту Киев имени И.Сикорского правоохранители обнаружили доказательства незаконного пересечения границы бывшим президентом Петром Порошенко, сообщил экс-заместитель главы Администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.

"Слухи ходят, что следователи также нашли вчера и поддельные автомобильные номера в гараже администрации президента, на которых фигурант въезжал в аэропорт и иногда использовал для личных целей. И вроде международно-правовое поручение на Мальдивский архипелаг уехало с вопросом, по каким паспортам там регистрировался при влете", - сообщил бывший соратник Януковича в Facebook.

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