Вояж Порошенко на Мальдивы: найдены доказательства незаконного пересечения границы – Портнов

Петр Порошенко / УНИАН

Во время обысков в Международном аэропорту Киев имени И.Сикорского правоохранители обнаружили доказательства незаконного пересечения границы бывшим президентом Петром Порошенко, сообщил экс-заместитель главы Администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.

"Слухи ходят, что следователи также нашли вчера и поддельные автомобильные номера в гараже администрации президента, на которых фигурант въезжал в аэропорт и иногда использовал для личных целей. И вроде международно-правовое поручение на Мальдивский архипелаг уехало с вопросом, по каким паспортам там регистрировался при влете", - сообщил бывший соратник Януковича в Facebook.

Он считает, что установление всех поддельных паспортов Порошенко и его семьи поможет найти оформленные на эти документы украденные у государства активы и разыскать его новые счета и офшоры.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Порошенко явился на допрос в ГБР, в его банк нагрянули с обыском.