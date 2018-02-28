Порошенко рассказал, на какие деньги отдыхал на Мальдивах

Во время своей пресс-конференции, проходящей в среду, 27 февраля, президент Украины Петр Порошенко, отвечая на вопрос журналистов, прокомментировал свой резонансный новогодне-рождественский отдых на Мальдивских островах.

"Границу пересекал по своему паспорту с соответствующей регистрацией у пограничников, оплачивал я и самолет и отель со своего банковского счета в украинском банке и в поданной декларации это указано – вы сможете в этом убедиться. На это не было потрачено ни одной копейки из украинского бюджета. […] Информация была сообщена публично и постфактум. Мой перелет был оформлен в соответствии с действующим законодательством. Если у вас нет доступа к базе данных пограничной службы, то извините, это персональные данные, у вас и нет права иметь доступ к этим данным, но если любой компетентный орган захочет проверить пограничников, он сможет найти всю соответствующую информацию. "Жуляны" – частный аэропорт и мне неизвестно, что он строит отдельную дорожку для моих частных отпусков. Я подчеркиваю, что все было согласно действующему законодательству. И что касается отпусков: у президента Украины нет отпусков, так как он не может поручить выполнение своих обязанностей по Конституции никому. […] Я выполняю уже 4 года функции президента и главнокомандующего и никому не передавал", − резюмировал он.

Также у президента спросили, правда ли, что с ним в отпуск летал экс-глава АП Борис Ложкин, но на него гарант не ответил.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцы в соцсетях нещадно раскритиковали пресс-конференцию Петра Порошенко.