"Устал воровать". В соцсети жестко раскритиковали вояж Порошенко на Мальдивы

Президент Украины Петр Порошенко 2018-й год встречал в домашних условиях, несколько дней провел в государственной резиденции Гута (Ивано-Франковская область), а затем посетил с частной поездкой Мальдивские острова.

Такие сведения сообщили представители пресс-службы главы государства, информирует агентство "Интерфакс-Украина".

"Эту поездку (на Мальдивы - ред.) он оплатил сам, с собственного счета задекларированных средств, что и будет отражено в его электронной декларации!, - заявили они.

Данная новость вызвала бурные обсуждения и массу критики в украинском сегменте соцсети Facebook.

"Может ли полететь на Мальдивы президент страны, которая находится в состоянии войны, где каждый день гибнут солдаты, и в которой население перемещается за черту бедности? Очевидно, что нет. Потому что не имеет на это морального права. В ситуации с Порошенко - не имеет морального права отдыхать вообще. Потому что ничего для страны за время своей работы не сделал. Устал? Мне не кажется, что он устаёт воровать", - написал Александр Дубинский.

"Мажу утром бутерброд, сразу мысль: а как поднять бабла?" П.Порошенко "Избранное", - сыронизировал пользователь Сол Коэн.

"Кроме прав, он еще должен иметь достоинство. Как президент воюющей страны, чьи воины "отдыхают" в окопах, а волонтеры збирают "по миру" деньги им и даже нет времени поехать хотя бы в Карпаты на Рождество. Тем более дал повод Путлеру насмехаться над украинском народом, какакого они себе красного президента-популиста выбрали, что он даже боится избирателям правду ответить", - возмутился пользователь Марко Петришин.

"Если ты президент и в твоей стране война, ты не имеешь права отдыхать до тех пор, пока войну не закончил. Мое личное мнение", - четко сформулировала пользовательница Ольга Моголивец-Пластун.

"Говно, а не Главнокомандующий. Стыда нету. Обещал закончить войну, курс по 10. Зато заработал с Ахметовым на Роттердаме и покидает страну без военного руководства во время войны. Импичмент", - не стеснялась в выражениеях пользовательница Зоряна Яницкая.



"Даже если за свои деньги - все равно это аморально. Ведь каждый день гибнут воины АТО, а бедность населения самая большая в Европе. Но какой морали можно ожидать от создателя Партии регионов и представителя постсоветском элит", - вспомнил о моральной стороне вопроса пользователь Кирилл Лукашов.

"Во время когда каждый день в Украине погибают лучшие ее сыновья, уже 4 года идет война, народ считает копейки, страна утопает в коррупции, президент, главнокомандующий позволяет себе забыть обо всем и пусть даже за свой счет отдыхать на Мальдивах", - вознегодовалда случившемуся пользовательница Татьяна Васильковская.

"Отдохнул от тяжелых государственных дел. Ну и при этом не забыл народу ,,собственного'' государства сказать, что отдыхал за свои кровные - отмытые за границами, через оффшорные счета без уплаты налогов в "своем" государстве, деньги. Честное слово", - сыронизировал пользователь Владимир Ружак.

Немного позднее в сообществе "Честный кондитер" появилась фотокарикатура по поводу поездки президента на Мальдивы. На ней Порошенко и министр обороны Степан Полторак изображены на фоне островного побережья Мальдив. "Президент посетил передовые позиции украинской армии", - иронизируют авторы карикатуры.

Напомним, ранее российский политолог заявил о том, что "Порошенко хотел бы стать Януковичем, но ему не позволяют".