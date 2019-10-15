Лукаш пожаловалась в ГБР на Рябошапку: подробности

Руслан Рябошапка / УНИАН

В Государственной бюро расследований поступило заявление на генерального прокурора Руслана Рябошапку. Инициатором жалобы стала бывшая глава Министерства юстиции Украины Елена Лукаш.

Отмечается, что причиной обращения в ГБР стало назначение Рябошапкой двух заместителей вне конкурса.

"Когда мы уделили внимание деятельности генпрокурора, то поняли, что он незаконно назначил двоих своих заместителей, а именно Касько и Чумака. Действующий на тот момент закон о прокуратуре требовал проведения конкурса и других процедур, которые были проигнорированы генпрокурором и его приспешниками, что дает нам основания полагать, что в его действиях есть признаки преступлений", - заявила Лукаш 112 каналу.

При этом она отметила, что у нее нет надежды на заявление, потому что все следователи зависят "от указаний и мыслей прокурора".

Напомним, что ГПУ вызывала на допрос в качестве подогреваемой экс-министра юстиции времен Януковича Елену Лукаш.