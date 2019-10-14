Портнов потребовал от генпрокурора ареста майдановцев и амнистии для Беркута

Андрей Портнов требует от прокурора результатов работы / Андрей Портнов/Facebook

Заместитель главы администрации Януковича Андрей Портнов заявил, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка обязан амнистировать беркутовцев, принимавших участие в разгоне Майдана, но арестовать лидеров Революции достоинства.

"В этом вопросе справедливость может быть восстановлена либо амнистией и немедленным освобождением из зала суда сотрудников Беркута, либо симметричным расследованием и арестом ключевых участников массовых убийств со стороны, так называемых, активистов", - написал Портнов в Facebook.

По словам юриста, Рябошапка должен уволить большинство сотрудников ГПУ, поскольку они представляют собой "преступную организацию", которая покрывала "лиц, причастных к расстрелам сотрудников милиции и провокациям убийств участников Майдана, хищениям оружия, захватам воинских частей и государственных учреждений".

Он добавил, что будет требовать от ГПУ публичный ответ и пообещал "качать будку".

Напомним, Портнов опубликовал аудиофайл, фигурантом которого является Сергей Пашинский, адвокат которого ранее заявил о его возможном убийстве в СИЗО.

Как ранее сообщалось, Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос 17 октября к 14:00 в качестве подогреваемой экс-министра юстиции времен Януковича Елену Лукаш.