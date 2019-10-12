"Посол - проститутка, генпрокурор – гомосексуалист": разговор "долбодятла" Пашинского слили в Сеть

Портнов опубликовал скандальный разговор Пашинского / Главред

В субботу, 12 августа, юрист Андрей Портнов опубликовал аудиофайл, фигурантом коророго является Сергей Пашинский, адвокат которого ранее заявил о его возможном убийстве в СИЗО.

"Друзья, ещё раз публикую аудиофайл разговора Пашинского, где он хвастается, как кормил с руки депутатов, назначал начальников полиции, оскорблял и давал задания главе НАБУ, называл Посла иностранного государства проституткой, а бывшего Генерального прокурора гомосексуалистом.

Это важно, чтобы ещё раз подчеркнуть собирательный образ этого члена преступного сообщества Порошенко-Парубия. Уверен, что в ближайшее десятилетие ему не нужно выходить из тюрьмы", - отметил Портнов на своей странице в Facebook.

Аудиофайл находится по ссылке тут.

Добавим, что в комментариях к сообщению Портнова люди пишут, что образ Пашнского тяжело еще больше испортить.

"Даже лень слушать), вряд ли к образу этого долбодятла еще что-то можно добавить", - сказал Илья Бекшеев.

"УЖЕ СТОЛЬКО ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ДАЛ Г-Н ПОРТНОВ,ТОЛЬКО БЕРИ И ПАКУЙ ВСЮ СВОРУ. В ЧЁМ ПРОБЛЕМА ЗАДЕРЖКИ???", - отмечает Ирина Исакова.

Читайте также"Путин лысого хера не знает": Черновол "горько плачет" из-за ареста "обезьянки" ПашинскогоНапомним, ранее Сергей Пашинский заявил, что его арест на два месяца без права залога – это подарок президенту России Владимиру Путину на день рождения, поскольку именно 7 октября он отмечает 67-летие.

Также ранее стали известны подробности стрельбы, которую устроил 31 декабря 2016 года экс-народный депутат от фракции Народный фронт Сергей Пашинский. Потерпевший настаивает, что депутат первым достал пистолет, когда ему еще никто не угрожал и выстрелили в оппонента без предупредительного выстрела.