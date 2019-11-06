Порошенко переписывает кондитерский бизнес на сына

Алексей Порошенко становится владельцем Рошен / УНИАН

Бывший президент Петр Порошенко переписал часть кондитерской корпорации Рошен на старшего сына Алексея.

Как сообщается на сайте проекта Центра противодействия коррупции Открытый реестр национальных общественных деятелей, согласно декларации, Порошенко отмечал себя бенефициарным владельцем ООО Центрально-Европейская кондитерская компания как минимум до 1 октября.

По данным ЦПК, данная компания является главной в структуре корпорации Рошен, поскольку является учредителем ряда других предприятий. По состоянию на 6 ноября бенефициаром компании уже указан Порошенко Алексей Петрович. Факт передачи подтверждает Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Согласно документам, контроль перешел к Порошенко-младшему в результате получения корпоративных прав на нидерландскую Roshen Europe B.V., которая владеет 85% ЦЕКК. Ранее в декларации экс-президент указывал, что является единоличным владельцем данной компании.

Алексей Порошенко также заменил отца на тех предприятиях, где ЦЕКК является учредителем. В частности, ООО Рошен де люкс, ГП УК Рошен, ООО Рошен-Волынь и другие, которые до недавнего времени декларировал Порошенко.

Бывший глава государства пока остается бенефициарным владельцем в ряде других подконтрольных ЦЕКК предприятий: ООО Рошен-Столица, ЧАО Киевская кондитерская фабрика Рошен.

Как ранее сообщалось, кондитерская корпорация Roshen добилась через суд регистрации за своим предприятием ленты красного цвета для упаковки тортов.

Напомним, ранее Roshen в судебном порядке запретила торговой сети Ашан использовать названия Киевский торт и Торт Киевский.