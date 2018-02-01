В Roshen потребовали запрета использования в продаже названия "Киевский торт"

Кондитерская компания Roshen, основным владельцем которой является президент Петр Порошенко, планирует в судебном порядке запретить торговой сети "Ашан" использовать названия "Киевский торт" и "Торт "Киевский"".

Соответствующее сообщение в четверг, 1 феврала, опубликовано новостное агенство "РИА Новости", ссылаясь на документы из "Единого реестра решений Хозяйственного суда Киева".

В исковом заявлении говорится, что торговая сеть нарушает права на интеллектуальную собственность, а ее торговля приводит к тому, что покупатели путают упаковку продукции "Ашана" с "Киевским тортом", выпускаемым кондитетерами Roshen.

"Запретить... осуществлять использование обозначения, состоящего из словесного элемента "Киевский торт" и/или "Киевский" и графических элементов, выполненных в виде листьев каштана", — говорится в документе.

Также стало известно, что судебное заседание с рассмотрением данного дела назначено на 5 февраля.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России суд забрал принадлежавший Roshen торговый знак.