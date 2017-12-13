"Только слепой траст". У Ротшильдов попытались оправдать Порошенко в деле продажи Roshen

Все заинтересованные в покупке компании Roshen в конечном итоге отказались от сделки из-за высоких рисков и украинско-российского кризиса.

Такую информацию в интервью "Украинской правде" озвучил управляющий директор всемирно известного банковского дома Rothschild (Ротшильд) по странам СНГ Джованни Сальветти.

Он рассказал, что по поручению Петра Порошенко были начаты переговорыми со всеми основными мировыми игроками кондитерского рынка: европейцами, североамериканцами, азиатами, а также с некоторыми большими инвестиционными фондами.

"Нужно осознавать, что только игроки глобального уровня могут позволить себе купить такую крупную компанию, стоимость которой в нормальных рыночных условиях будет составлять порядка нескольких миллиардов долларов", - отметил Сальветти.

По его словам, все возможные покупатели проявили редкое равнодушие насчет этой сделки.

"Украинско-российский кризис был на пике, и его развитие было непредсказуемо, особенно в то время. Фактически, все заинтересованные стороны сообщили нам, что не готовы принять на себя такой высокий риск и вежливо отказывались от возможности", -добавил Сальветти.

Как считает управляющий дома Rothschild по СНГ, решение о размещении доли акций Порошенко в Roshen в формате "слепого" траста –единственный рабочий вариант эффективного отделения от его прав на собственность.

Напомним, ранее было опубликовано расследование, посвященное офшорным фирмам Roshen.