Суд разрешил только Roshen перевязывать торты красной лентой

Торты Roshen присвоили себе красные ленты / Фото: Политцентр

Кондитерская корпорация Roshen добилась через суд регистрации за своим предприятием ленты красного цвета для упаковки тортов.

Как сообщают Наши деньги, иск компании экс-президента Петра Порошенко Хозяйственный суд Киева удовлетворил 3 июня.

Корпорация Roshen судилась с Минэкономразвития и торговли и ГП Укрпатент по претензии о регистрации знака в виде "красного цвета материалов для упаковки кондитерских изделий".

Судебная инстанция обязала Кабмин признать и зарегистрировать за Roshen право интеллектуальной собственности на красные ленты в упаковке тортов.

Читайте такжеКонфеты "Рошен" продаются в России, несмотря на "шоколадную войну"Ранее Укрпатент и Апелляционная палата Минэкономразвития отказались регистрировать ленты определенного цвета за Roshen, однако суд оспорил это решение.

"Представляется, что данный знак получил правовую охрану в том числе для красного цвета, что представляет собой спорное обозначение", — отметила судья Оксана Гумега.

В корпорации в качестве аргументов привели продукцию ПАО Киевхлеб, где перевязывали упаковку торта Золотой ключик лентой красного цвета, а Антимонопольный комитет назвал это недобросовестной конкуренцией.

Кроме того, судья приняла во внимание отчет Центра соцтехнологий Социополис. Согласно данным опроса, 90,1% респондентов ассоциирует красную ленту с определенным производителем тортов, из них 70,7% - с продукцией Roshen.

Напомним, ранее Roshen в судебном порядке запретила торговой сети Ашан использовать названия Киевский торт и Торт Киевский.