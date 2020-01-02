Ответный удар: адвокат Порошенко принес повестки следователям ГБР - видео

Игорь Головань / Эспрессо

В четверг, 2 января, адвокат экс-президента Петра Порошенко (2014-2019), Игорь Головань принес в здание Госбюро расследований (ГБР) повестки в суд и хочет вручить их следователем ведомства.

Адвокат утверждает, что ГБР давно "превратилось в инструмент для политических преследований". Также, по его словам, ни одна из повесток на допрос, которые ведомство отправляло Порошенко, не была доставлена в соответствии с законодательством Украины.

Кроме того, Головань говорит, что некоторые из следователей ГБР намеренно "сливали" информацию о расследованиях ведомства в СМИ.

Напомним, Петр Порошенко в целом не явился на допрос в Госбюро расследований более двадцати раз.