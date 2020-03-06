"Серьезный шаг в сторону России": "парламент ДНР" наплевал на украинский язык

"Народный совет ДНР" наплевал на украинский язык / УНИАН

В Донецке, захваченном боевиками самопровозглашенной "ДНР", так называемый "Народный совет" псевдореспублики ("парламент") сделал серьезный шаг в сторону Российской Федерации.

"Парламент ДНР" фактически наплевал на украинский язык – признал русский "единственным государственным", сообщает корреспондент РИА Новости.

По данным агентства, "Народный совет" закрепил в "конституции" квазигосударства статус русского языка как "единственного государственного".

Изменить статус русского языка в "ДНР" предложил главарь псевдореспублики Денис Пушилин, а "парламентарии" такую инициативу поддержали.

"…применение украинского языка как государственного до сих пор не нашло практической реализации", – заявили в "Народном совете".

Ранее в "ДНР" считались "государственными" два языка – украинский и русский.

Напомним, Денис Пушилин говорил, что задача "властей ДНР" – максимальная интеграция "республики" в российское пространство, в идеале – вхождение в состав России на правах федерального округа.