"Серьезный шаг в сторону России": "парламент ДНР" наплевал на украинский язык

В "ДНР" признали "единственным государственным" русский язык.
В Донецке, захваченном боевиками самопровозглашенной "ДНР", так называемый "Народный совет" псевдореспублики ("парламент") сделал серьезный шаг в сторону Российской Федерации.
"Парламент ДНР" фактически наплевал на украинский язык – признал русский "единственным государственным", сообщает корреспондент РИА Новости.
По данным агентства, "Народный совет" закрепил в "конституции" квазигосударства статус русского языка как "единственного государственного".
Изменить статус русского языка в "ДНР" предложил главарь псевдореспублики Денис Пушилин, а "парламентарии" такую инициативу поддержали.
"…применение украинского языка как государственного до сих пор не нашло практической реализации", – заявили в "Народном совете".
Ранее в "ДНР" считались "государственными" два языка – украинский и русский.
Напомним, Денис Пушилин говорил, что задача "властей ДНР" – максимальная интеграция "республики" в российское пространство, в идеале – вхождение в состав России на правах федерального округа.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.