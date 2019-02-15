"За что мне это дер*мо?": сторонник ДНР пожаловался на жизнь в Донецке

15 февраля 2019, 22:58

Коллаборационист заявил, что нынешние главари самопровозглашенной республики шикарно живут на фоне нищеты рядовых граждан.

Сторонник боевиков ДНР разочаровался в оккупантах / Фото: Facebook/Александр Болотин

Известный сторонник пророссийских боевиков, донецкий госслужащий Александр Болотин пожаловался на жизнь в оккупированном городе и предложил игнорировать местные законы.

В Facebook чиновник раскритиковал оккупационную администрацию захваченной территории и потребовал внесения правок в положения о комендантском часе.

"Я живу в Донецке пять лет в тюрьме. По законам зк. В режиме ограниченной свободы. Я ничего противоправного не сделал. Суд меня не осудил. За что мне это дерьмо?" – написал он.

Болотин заявил, что население городов живет по законам тюрьмы, а руководство ДНР получает высокую зарплату и обеспечивает себе роскошную жизнь. Главарей боевиков дончанин назвал "жирными рожами", а принятые ими правила и законы "дуростью".

/ Фото: Facebook/Александр Болотин

Как известно, Болотин внесен в базу сайта Миротворец, как пособник боевиков и куратор их групп в социальных сетях.

/ Фото: Миротворец

Как ранее сообщалось, в Донецке, подконтрольном боевикам самопровозглашенной "ДНР", от автовокзала "Западный" остались щепки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

22:58
"За что мне это дер*мо?": сторонник ДНР пожаловался на жизнь в Донецке
22:31
В ЕС озвучили итоги встречи Лаврова и Могерини: говорили об Украине и Крыме
22:12
"Молчание – золото": муж Скабеевой проглотил язык после вопроса о "чести" его жены
21:59
Вблизи Мариуполя четвертый день устраивают провокацию российские самолеты Видео
21:32
Ада Роговцева призвала украинцев изолироваться от россиян
21:21
Уйду из бокса: Ломаченко заговорил о завершении карьеры Видео
21:02
В России обвинили в педофилии создателя яда Новичок
20:59
В НАТО предупредили: Россия готовится к размещению в Европе большего количества ядерных ракет Видео
20:31
Новые санкции США против России ударят по Северному потоку-2 - Bloomberg Видео
20:25
Лукашенко готов завтра объединиться с Путиным
19:58
Экс-представитель НАТО в России озвучил решение Трампа о принятии Грузии и Украины в Альянс
19:51
Мангер на свободе: глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО Видео
19:26
Телеканал 1+1 покажет озвученный Зеленским фильм о Рейгане
19:20
В Киеве подожгли магазин Roshen Видео
18:51
Трамп объявил о режиме ЧП в Соединенных Штатах Видео
18:36
Украина становится "вторым Косово" для Швейцарии - Neue Zürcher Zeitung
18:20
Стали известны сроки украинско-американских учений Sea Breeze 2019 Видео
17:57
Украинцы смогут ездить по безвизу в еще одну страну Видео
17:34
Чат с полковником запаса Олегом Ждановым
17:33
Захват украинских моряков: в ЕС согласовали новые санкции против России Видео
17:20
После матча Шахтер – Айнтрахт жена Андрея Пятова родила ему четвертого ребенка
17:01
В России назвали число украинцев, получивших паспорт РФ Видео
16:36
УПЦ МП пожаловалась в Европейский суд из-за ареста храма Видео
16:30
Ученые выяснили, как сон влияет на иммунитет
16:21
Омелян проверил состояние трассы Киев-Одесса
15:59
В Украине арестованный российский Боинг ушел с молотка с уценкой
15:45
ПриватБанк одолел Россию в суде по активам в аннексированном Крыму Видео
15:41
"Мелкие ничтожества": отец Децла резко обратился к хейтерам, которые угрожают его семье Видео
15:38
Рейтинг Путина в России пробил новое дно Видео
15:23
"Кровожадные дети подсолнухов": Под Запорожьем женщину завалило тоннами семечек - опубликованы фото Видео
15:17
Чего ждать от Мюнхенской конференции
15:14
Нашлись деньги: за обвиняемого в убийстве Гандзюк Мангера внесли 2,5 миллиона залога Видео
15:08
"После развода стала не певица, а стриптизерша": Ани Лорак раскритиковали за откровенный наряд Видео
15:03
В Харькове украинские и немецкие ультрас пошли стенка на стенку Видео
14:57
В России испугались за свою безопасность из-за увеличения присутствия НАТО в Черном море Видео
14:52
Стал известен новый состав группы "Серебро": сеть в ярости Видео
14:45
В Киеве студенты не могли выйти из университета во время пожара: опубликовано видео Видео
14:29
Марьяна Ро снялась полуголой для Maxim: пикантные фото Фото
14:26
В Киеве вандалы осквернили памятник воинам АТО Видео
14:03
Луценко обеспокоился "незаконными доходами" Тимошенко Видео
13:53
В Греции полицейские "отметелили" фанов Динамо прямо на трибунах стадиона Видео
13:43
Чат с экспертом-международником Александром Харой
13:21
Кэти Перри обручилась с Орландо Блумом в День святого Валентина
13:19
"Вам во Львов нужно": в детсаду Киева вспыхнул скандал из-за украинского языка
13:08
НАТО направила военный корабль в Черное море Видео
12:53
"Кандидатов много – президент один": Порошенко поймали на плагиате Путина Видео
12:48
Группа "Агонь" выпустила новый альбом "Закладка" Видео
12:28
"Попытка хайпа?": сеть разнесла новый клип Веры Брежневой Видео
12:07
Вакарчук выдал "шпаргалку", за кого голосовать украинцам на выборах: опубликовано видео
11:55
Виктор Лещинский: "Год дорог" – еще не началась весна, а подснежники из дорожных ям уже проклюнулись
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться