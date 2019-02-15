"За что мне это дер*мо?": сторонник ДНР пожаловался на жизнь в Донецке

Сторонник боевиков ДНР разочаровался в оккупантах / Фото: Facebook/Александр Болотин

Известный сторонник пророссийских боевиков, донецкий госслужащий Александр Болотин пожаловался на жизнь в оккупированном городе и предложил игнорировать местные законы.

В Facebook чиновник раскритиковал оккупационную администрацию захваченной территории и потребовал внесения правок в положения о комендантском часе.

"Я живу в Донецке пять лет в тюрьме. По законам зк. В режиме ограниченной свободы. Я ничего противоправного не сделал. Суд меня не осудил. За что мне это дерьмо?" – написал он.

Болотин заявил, что население городов живет по законам тюрьмы, а руководство ДНР получает высокую зарплату и обеспечивает себе роскошную жизнь. Главарей боевиков дончанин назвал "жирными рожами", а принятые ими правила и законы "дуростью".

/ Фото: Facebook/Александр Болотин

Как известно, Болотин внесен в базу сайта Миротворец, как пособник боевиков и куратор их групп в социальных сетях.

/ Фото: Миротворец

Как ранее сообщалось, в Донецке, подконтрольном боевикам самопровозглашенной "ДНР", от автовокзала "Западный" остались щепки.