"Ноги, руки поломаны": в захваченной Макеевке на рынке рухнул навес

В Макеевке на "Красном рынке" обрушился металлический навес, не обошлось без пострадавших / vk.com/Типичная Макеевка

В пятницу днем, 11 января, в захваченной боевиками Макеевке Донецкой области на "Красном рынке" рухнул металлический навес торговых рядов, пострадали 4 человека и попали в больницу.

В Макеевке обрушился навес, под которым находились 23 торговых места, говорится на сайте так называемого "МЧС" самопровозглашенной "ДНР".

Блогер Necro Mancer в своем аккаунте в Twitter сообщил, что у пострадавших в результате обрушения навеса "ноги, руки поломаны".

"Сотрудники "МЧС" осуществляли работы по разбору завалов на месте происшествия. По состоянию на 16 часов (15:00 по киевскому времени — Ред.) работы завершены. Причина обрушения устанавливается…", — утверждают в "министерстве" противника.

Ранее стало известно, что 1 января в Пролетарском районе захваченного Донецка неизвестные подорвали железнодорожный мост через объездную автомобильную дорогу Славянск — Донецк — Мариуполь.