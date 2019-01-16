"Остались щепки": в Сети появились снимки разрушенного важного объекта в Донецке

В Донецке от автовокзала "Западный" остались щепки / twitter.com/Bylbyleva2019

В Донецке, подконтрольном боевикам самопровозглашенной "ДНР", от автовокзала "Западный" остались щепки.

В захваченном городе люди потихоньку подбирают "крохи" автовокзала, говорится в Twitter пользователя "БыльБылева".

Также в аккаунте опубликованы яркие фото разрушенного здания "Западного" автовокзала.

"Щепки АВ "Западный". Потихоньку народ подбирает "крохи", — подписал снимки пользователь.

Напомним, автовокзал "Западный" находится в Куйбышевском районе Донецка, он начал работать в 2011 году. С начала конфликта на Донбассе (начался в апреле 2014 года) автовокзал неоднократно попадал под обстрелы, и его закрыли в 2014-м.

Справка. На части востока Украины в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.