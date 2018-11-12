Объявлены результаты "выборов" в "ДНР"

12 ноября 2018, 08:41

"Провластное" движение "Донецкая республика" набирает 72,74 процента голосов.

Денис Пушилин

Временно исполняющий обязанности главаря самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин набирает 60,9 процента голосов избирателей после подсчета 97,52 процента бюллетеней.

Об этом заявила в понедельник "председатель ЦИК ДНР" Ольга Позднякова, передает "Капитал".

Отмечается, что "провластное" движение "Донецкая республика" набирает 72,74 процента голосов.

В воскресенье, 11 ноября, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехстороннней контактной группы (ТКГ) и первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко потребовала в срочном порядке провести заседание ТКГ в связи с "выборами" на оккупированных территориях Донбасса.

В воскресенье в ОРДЛО прошли выборы главарей "ДНР" и "ЛНР", а также "депутатов" их однопалатных "парламентов" - так называемых народных советов.

В сентябре СБУ сообщила о получении аудиозаписи, свидетельствующей о причастности главаря "ДНР" Дениса Пушилина к "окончательному решению проблемы Захарченко".

"Сотрудники Службы безопасности получили аудиозапись с доказательствами подготовки принудительного отстранения от должности "главы ДНР" Александра Захарченко так называемым главой "Народного Совета ДНР" Денисом Пушилиным", - сообщили в спецслужбе.

Экс-главарь "ДНР" Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. 

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Донбасс Украина ЛДНР Денис Пушилин
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