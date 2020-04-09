Генерал СБУ рассказала о "мягкой силе" России

РФ использует различные инструменты "мягкой силы", сообщила генерал СБУ / УНИАН

Генерал-майор Службы безопасности Украины Юлия Лапутина сообщила, что Российская Федерация для дискредитации ценностей демократического мира использует разные инструменты "мягкой силы".

Один из инструментов "мягкой силы" РФ – создание и подпитка движения за традиционные ценности, но никто не знает, что это за ценности, рассказала генерал в интервью LB.ua.

Собеседница добавила, что Россия также распространяет манипуляции через Русскую православную церковь.

"Пропагандисты РПЦ влияют на православные общины, которые к ним ходят, и рассказывают, что женщина должна надеть длинное платье, ходить к ним в церковь, кормить мужа и красиво перед ним выглядеть, быть смиренным, неактивной", – заявила генерал.

По ее словам, манипуляция заключается в том, что, распространяя мнение о второстепенной роли женщины, убивается ее возможность и желание быть активной в обществе.

Читайте такжеЖурналист рассказал о "голодном Путине" в РоссииГенерал подчеркнула, что манипуляции проявляются не только в гендерном вопросе.

"Население Донецкой и Луганской областей тоже находилось под влиянием манипуляций, когда в Советском Союзе говорили: "Ходите на шахту, смотрите телевизор – и больше вам ничего не надо, остальное решит начальник". Этим… маргинализировалось населения. Чем меньше активных людей, тем легче манипулировать обществом", – подчеркнула Лапутина.

Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин предупредил, что российский президент Владимир Путин хочет возглавить новую страну, в которую, в частности, должна войти украинская территория.