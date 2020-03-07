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"Все по приколу": Путин на самом деле хочет возглавить не Россию – Климкин

7 марта 2020, 08:30

Президент России готовит "инкарнацию" Советского Союза, сказал экс-глава МИДа.

Павел Климкин сказал, что Владимир Путин в будущем хочет возглавить новую страну – Путин новости сегодня
Владимир Путин в будущем хочет возглавить новую страну, сказал Павел Климкин / УНИАН

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин полагает, что президент Российской Федерации Владимир Путин в будущем на самом деле хочет возглавить новое государство.

Путин хочет возглавить новую страну, в которую должны войти Украина, возможно, фрагментированная, и Беларусь, приводит слова экс-чиновника Obozrevatel.

По слова собеседника, российский лидер готовит "инкарнацию" СССР.

Климкин полагает, что в связи с конституционной реформой в ближайшие четыре года ожидается "перезагрузка" РФ.

"Вы верите, что Путин хочет возглавить Совет Федерации или Госсовет? Это все "по приколу". На самом деле Путин хочет возглавить новое государство. В него должны войти мы, возможно фрагментированные, Беларусь…", – сказал бывший министр.

Экс-глава МИДа полагает, что власти России будут работать над этим и договариваться об этом с президентом США Дональдом Трампом и главой Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, Павел Климкин утверждал, что российские власти на самом деле мечтают о запуске в Украине процесса федерализации. Бывший министр иностранных дел отмечал, что нашей стране нельзя дать Кремлю возможность запустить процесс фрагментации.

Владимир Путин Павел Климкин Дональд Трамп Эммануэль Макрон
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