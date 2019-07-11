Климкин сказал, о чем в Кремле на самом деле мечтают относительно Украины

В Кремле мечтают о запуске процесса фрагментации Украины, полагает Павел Климкин / Скриншот

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что в Кремле на самом деле мечтают о запуске процесса федерализации и фрагментации Украины.

Для нашей страны есть две вещи, которые являются "красными линиями" в отношениях с РФ, одна — глобальная, а другая касается Донбасса, рассказал чиновник в интервью Громадському.

По словам главы МИДа, первая — это снова не попасть в зону влияния России и не попасть под российский менеджмент.

"...второе — не дать Кремлю запустить процесс фрагментации Украины. То есть по Донбассу мы можем идти на сложные компромиссы и будем вынуждены это делать", — заявил чиновник.

Собеседник подчеркнул, что "это не должно запустить процесс федерализации и фрагментации Украины, о чем на самом деле мечтают в Москве". "Вот все остальное можем обсуждать", — подчеркнул он. Ранее Павел Климкин говорил, что российский президент Владимир Путин хочет использовать пленных украинских моряков в качестве разменной монеты, и утверждал, что главу РФ "интересует получение лучшего положения для поднятия ставок".