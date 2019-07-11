Климкин сказал, о чем в Кремле на самом деле мечтают относительно Украины

Наша страна будет вынуждена идти на сложные компромиссы по Донбассу, полагает глава МИД.
Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что в Кремле на самом деле мечтают о запуске процесса федерализации и фрагментации Украины.
Для нашей страны есть две вещи, которые являются "красными линиями" в отношениях с РФ, одна — глобальная, а другая касается Донбасса, рассказал чиновник в интервью Громадському.
По словам главы МИДа, первая — это снова не попасть в зону влияния России и не попасть под российский менеджмент.
"...второе — не дать Кремлю запустить процесс фрагментации Украины. То есть по Донбассу мы можем идти на сложные компромиссы и будем вынуждены это делать", — заявил чиновник.
Собеседник подчеркнул, что "это не должно запустить процесс федерализации и фрагментации Украины, о чем на самом деле мечтают в Москве". "Вот все остальное можем обсуждать", — подчеркнул он.Ранее Павел Климкин говорил, что российский президент Владимир Путин хочет использовать пленных украинских моряков в качестве разменной монеты, и утверждал, что главу РФ "интересует получение лучшего положения для поднятия ставок".
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.