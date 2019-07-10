Климкин раскрыл план Путина по использованию пленных украинских моряков

Ушедший в отпуск главдипломат Павел Климкин продолжает комментировать внешнюю политику.
Глава украинского МИД Павел Климкин, недавно ушедший в отпуск, выразил уверенность в том, что президент РФ Владимир Путин хочет использовать пленных украинских моряков как "разменную монету".
В эфире канала ATR дипломат заявил – хозяину Кремля придется выполнить решение трибунала ООН и освободить 24 украинских моряка в самое ближайшее время. Однако Путин на этой пойдет лишь имея гарантии получения политических преференций от Киева.
"Его интересует получение лучшего положения для поднятия ставок. Я неоднократно говорил, что он использует ребят как разменную монету. Его конечная цель − санкции и признание России как страны, которая попадает в "нормальность". А второе − это свобода действий и возможность действовать в Украине на раскол и федерализацию", − подытожил Климкин.
Напомним, ранее Павел Климкин дал Владимиру Зеленскому рецепт победы над Владимиром Путиным. Причем до этого глава МИД Украины стер в порошок внешнюю политику президента Украины.