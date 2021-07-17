УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Аваков осенью может вернуться в Кабмин - Арахамия

17 июля 2021, 13:46
Прослушать новость
Остановить

По словам рулевого президентской фракции Давида Арахамии, есть предложение осенью, когда начнется новый политический сезон, снова привлечь Авакова в Кабмин.

Давид Арахамия
Давид Арахамия / УНИАН

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что экс-министр внутренних дел Арсен Аваков может вернуться в правительство уже в сентябре нынешнего года. Об этом нардеп сказал в эфире канала "Украина24".

"Есть предложение осенью, когда начнется новый политический сезон, увидеть его в какой-то ипостаси в команде. Это будет по договоренности сторон решаться уже в сентябре.Если брать правительство, у нас есть 3-4 вице-премьера, это тоже опция. Мне кажется, что ему надо если идти, то только на повышение, на должность вице-премьера", - заявил Арахамия.

Читайте такжеБунт и хаос: эксперт объяснил, почему назначение Монастырского разрушит МВД

Напомним, ранее, во вторник, 13 июля многолетний министр внутренних дел Арсен Аваков (он с 2014 года непрерывно занимал пост главы МВД),, подал заявление об отставке.

16 июля, Верховная Рада назначила новым министром внутренних дел нардепа из фракции Слуга народа - Дениса Монастырского

За его назначение проголосовал 271 депутат.

Арсен Аваков новости Украины Давид Арахамия
Сейчас вы просматриваете новость «Аваков осенью может вернуться в Кабмин - Арахамия». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Интимные фото Jerry Heil топлес в Сети произвели фурорИнтимные фото Jerry Heil топлес в Сети произвели фурор "Будет вообще жесть": синоптики предупредили о наступлении опасной аномалии в Украине"Будет вообще жесть": синоптики предупредили о наступлении опасной аномалии в Украине Гороскоп на август 2021 для всех знаков зодиака: роман с соседом, повышение по службе или депрессияГороскоп на август 2021 для всех знаков зодиака: роман с соседом, повышение по службе или депрессия Арсен Аваков официально подал в отставкуАрсен Аваков официально подал в отставку В центре Киева прохожие жестко отметелили эксгибиционистаВ центре Киева прохожие жестко отметелили эксгибициониста

Последние новости

13:50

Американец после вакцинации заболел COVID-19 и загремел в больницу на шесть месяцев

13:46

Аваков осенью может вернуться в Кабмин - Арахамия Видео

13:26

На Львовщине 17-летний парень без прав врезался на авто в грузовик: двое его друзей погибли Видео

13:22

Кому категорически нельзя есть арбуз - ответ врача Видео

12:45

Космический Джем Новое поколение - взрыв ностальгии с примесью пасхалок по Warner Bros Видео

Реклама
12:42

Европа страдает от наводнения: в Германии число жертв превысило сотню Видео

12:40

Последний рейс малайзийского Боинга: США призвали Россию признать ответственность за катастрофу Видео

12:29

"Вышел из больницы, но не из болезни": эпидемиолог назвала главную угрозу для переболевших COVID-19

11:57

В УЕФА обломали россиян по поводу карты Крыма и "Слава Украине" на футболках украинских клубов Видео

11:17

Вертолет загорелся и рухнул в поле в Николаевской области: пилот и его помощник погибли

10:51

Четыре пассажира в реанимации: выяснились подробности ДТП с автобусом Киев-Вроцлав

10:23

Мишина заявила, что бросила Эллерта, он ответил скрином из Википедии

10:21

В Польше 2-летний мальчик из Украины утонул в озере: его папа и мама крепко спали после вечеринки

09:50

Встречи Зеленского с Байденом в июле не будет - СМИ Видео

09:46

Когда Казанская Летняя 2021: дата, история праздника и молитва Божьей Матери

09:18

ДТП с автобусом в Ровенской области: в больницу попали 16 человек

09:06

Зеленский одобрил закон о налоговой амнистии для украинцев

08:56

Всемирный день эмодзи: дата, интересные факты о смайликах

08:41

Ситуация с COVID-19 будет усугубляться: эпидемиолог озвучила прогноз на осень

08:35

В моде стрижка на средние волосы длинный боб – удачная прическа для стильного образа на каждый день Фото Видео

Реклама
08:18

Коронавирус в Украине за сутки нашли у почти 600 человек, много госпитализаций

08:01

Когда Курбан-байрам 2021: дата и традиции праздника у мусульман

08:00

Худший сценарий для Украины: дипломат раскрыл планы США и Германии по Северному потоку-2 Видео

07:45

Путин – полностью выживший из ума кретин, он вооружён и очень опасен мнение

07:40

Родители спокойно смотрели телевизор: на Тернопольщине при пожаре погибла 2-летняя девочка

07:10

Болезненный удар по России: политолог назвала сценарий союза Запад и Китая, уничтожающего Москву

06:30

Что будет происходить в МВД при новом министре мнение

06:02

Медики перечислили пять неочевидных симптомов рака Видео

05:44

Праздники в августе 2021 Украина: День Независимости, День ВСУ и День строителя - даты

05:28

Контрудар против гибридных угроз: Германия и Литва стянули войска к границам Беларуси

05:02

Все дело в пятнах: как выбрать арбуз и стоит ли покупать ранние ягоды

04:22

Бунт и хаос: эксперт объяснил, почему назначение Монастырского разрушит МВД Видео

03:02

Вот это находка: девочка нашла отправленное 37 лет назад послание в бутылке

02:16

Дети обманывают тесты на COVID-19 с помощью колы: в TikTok выложили инструкцию Видео

01:37

Елена Ющенко потрясла шикарными формами в крошечном бикини

01:12

"Полнейшая глупость": врач объяснила, почему принудительная вакцинация в Украине закончится плохо Видео

00:51

Ученые рассказали, как женщины могут определять среди мужчин любителей случайного секса Видео

00:19

Элина Свитолина похвалилась аппетитными формами и показала фото со свадьбы

16 июля, пятница
23:58

Врач рассказала, от каких болезней защищает черника Видео

23:23

Гороскоп совместимости: кто ваш идеальный партнер по знаку Зодиака Видео

Реклама
22:55

Еще две страны ЕС открывают границы для украинцев Видео

22:35

Шок для родных: женщина родила ребенка с тремя головами

22:32

"Не могли уснуть всю ночь": немецкая спортсменка рассказала о сексе на Олимпийских играх Видео

21:53

На Украину налетит мощная гроза с ураганом Видео

21:22

Недостаточно клетчатки: какие сигналы подает ваше тело Видео

21:13

Родителям грозит тюрьма: в Польше трагически погиб двухлетний украинец Видео

20:41

Как правильно замораживать ягоды на зиму: секреты и опасные ошибки Видео

20:27

Ксения Мишина бросила Александра Эллерта

19:55

Приметы на 17 июля: что нельзя делать в день Андрея Видео

19:28

"Дима, мы успели": маленький одессит с редким заболеванием получил самый дорогой укол в мире Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять