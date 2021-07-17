Аваков осенью может вернуться в Кабмин - Арахамия

Давид Арахамия / УНИАН

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что экс-министр внутренних дел Арсен Аваков может вернуться в правительство уже в сентябре нынешнего года. Об этом нардеп сказал в эфире канала "Украина24".

"Есть предложение осенью, когда начнется новый политический сезон, увидеть его в какой-то ипостаси в команде. Это будет по договоренности сторон решаться уже в сентябре.Если брать правительство, у нас есть 3-4 вице-премьера, это тоже опция. Мне кажется, что ему надо если идти, то только на повышение, на должность вице-премьера", - заявил Арахамия.

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Напомним, ранее, во вторник, 13 июля многолетний министр внутренних дел Арсен Аваков (он с 2014 года непрерывно занимал пост главы МВД),, подал заявление об отставке.

16 июля, Верховная Рада назначила новым министром внутренних дел нардепа из фракции Слуга народа - Дениса Монастырского

За его назначение проголосовал 271 депутат.